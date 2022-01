Schwer verletzter Mann auf Fahrbahn in Bremen gefunden

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein schwer verletzter Mann ist am Sonntagmorgen auf einer Straße in Bremen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der 35-Jährige bewusstlos im Kreuzungsbereich auf der Fahrbahn. In der Nähe fand die Polizei einen Außenspiegel und Teile eines Kühlergrills. Ein Notarzt versorgte den Mann, dann wurde er ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann am frühen Morgen von einem Auto erfasst wurde und der Fahrer oder die Fahrerin vom Unfallort flüchtete. Sie suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise.

