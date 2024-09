Schwer verletzte Person bei Garagenbrand in Bad Salzdetfurth

In Bad Salzdetfurth hat eine Garage gebrannt. (Symbolfoto) Rolf Vennenbernd/dpa

Bad Salzdetfurth (dpa) –

Aus bislang unbekannten Gründen hat eine Garage in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend brannten die Garage sowie ein Auto darin laut Polizei bereits komplett. Der Eigentümer der Garage sowie des Fahrzeuges sei durch das Brandgeschehen schwer verletzt worden. Nach Erster Hilfe durch Anwohner wurde er laut Polizei vom Rettungsdienst weiterbehandelt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Das Feuer habe den Pkw gänzlich zerstört und die direkt betroffene sowie eine angrenzende Garage beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.