Wolfsburg (dpa/lni) –

Bei einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Wolfsburg hat die Polizei eine schwer verletzte Frau gefunden. Sie sei am Samstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, teilten die Beamten mit. Tags darauf habe die Polizei Spuren in dem Haus gesichert. Angaben dazu, warum es zu dem Einsatz gekommen war und zu den Beteiligten machte die Polizei bisher nicht.