Schwer erkrankte Welpen online verkauft: Prozess beginnt

Eine Außenansicht zeigt das «Haus der Gerichte» in Hamburg. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 33-Jähriger, der schwer erkrankte Hundewelpen über das Internet angeboten haben soll, muss sich von Montag an vor dem Amtsgericht Hamburg-St. Georg wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die Tiere aufgrund einer viel zu frühen Trennung von der Mutter in so einem schlechten Zustand waren. Zwischen März und Juni 2020 habe der Angeklagte fünf Welpen verkauft und den neuen Besitzern die Erkrankung verschwiegen.

Kurz darauf starben die Welpen an sogenannter Parvovirose, einer Viruserkrankung. Im Juni 2020 hielt der Mann nach Überzeugung der Anklage zudem in seiner Wohnung elf Hundewelpen in einem Käfig, die jünger als acht Wochen alt waren. Sie waren teilweise ebenfalls an Parvovirose erkrankt.

