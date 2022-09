Schwentinental: Zwei Fliegerbomben müssen entschärft werden

Schwentinental (dpa/lno) –

In Schwentinental (Kreis Plön) sind zwei Fliegerbomben gefunden worden, die am Sonntag entschärft werden sollen. Dazu müssen am Sonntag rund 1000 Menschen in Schwentinental und Kiel-Elmschenhagen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst hatte die beiden 500 und 250 Kilogramm schweren Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten auf einer Koppel entdeckt. Es besteht der Verdacht, dass dort ein weiterer Bombenblindgänger liegt. Die Bundesstraße 76 wird für die Dauer der Entschärfung voll gesperrt. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen.

Vor Entschärfungsbeginn müssen die Anwohner nach Angaben der Polizei im festgelegten Bereich am Sonntag bis 10.00 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Ab 09.00 Uhr richtet die Polizei Straßensperren ein. Informationen zu dem Evakuierungsgebiet sind auf der Internetseite der Stadt Schwentinental unter www.schwentinental.de zu finden. Als Ersatzunterkunft steht am Sonntag ab 08.00 Uhr die Schwentinehalle bereit.