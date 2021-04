Schwenke: «Haben das Familiäre immer bewahrt»

Wolfgang Schwenke, Geschäftsführer von Holstein Kiel. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Für Wolfgang Schwenke ist der Zusammenhalt das Erfolgsrezept beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. «Das Familiäre haben wir uns immer bewahrt, in der Regionalliga, in der 3. Liga, in der 2. Liga», sagte der Kaufmännische Geschäftsführer der «Störche» in einem Interview mit dem «Mannheimer Morgen» (Freitag). Mit der Kraft des Zusammenhalts wollen die Kieler auch am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) im Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs beim klar favorisierten Erstligisten Borussia Dortmund bestehen.

Dass die Kieler als Außenseiter in die Partie gehen, steht für Schwenke außer Frage. «Die Kräfteverhältnisse sind klar geregelt», meinte er, fügte aber hinzu: «Aber das waren sie gegen Bayern auch.» Durch einen Sieg im Elfmeterschießen (6:5) hatte sich die KSV in der zweiten Runde gegen die Münchner durchgesetzt. Schade sei es nur, dass die Partie ohne Publikum stattfinden wird: «Es stimmt mich traurig, den Fans das verwehren zu müssen», betonte der 53-Jährige, der seit August 2009 für Holstein tätig ist.

Als aktueller Tabellenvierter hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner noch alle Chancen, als erster Club aus Schleswig-Holstein den historischen Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Aber Wolfgang Schwenke ist sich auch der Stärke der 2. Liga bewusst: «Die Liga ist auch super-attraktiv. Und wenn ich sehe, wer da aus der 1. Liga ab- und aus der 3. Liga aufsteigen kann, wird das vielleicht noch besser. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, dann nehme ich die 1. Liga.»

