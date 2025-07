Schwelbrand im Circle Club – Eine Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Nachtclub am Mühlenkamp im Hamburger Stadtteil Winterhude ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich Rauch aus einem Klimagerät der Lüftungsanlage im „Circle Club“. Ursache war demnach ein technischer Defekt, der einen Kabelbrand auslöste.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 300 bis 400 Gäste im Club. Die Räumung erfolgte durch den Sicherheitsdienst. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Angaben zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor.