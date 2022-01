Schweinetransporter kracht gegen Betonleitwand: Sperrung

Stuhr (dpa/lni) – Ein beladener Schweinetransporter ist auf der A1 im Landkreis Diepholz gegen eine Betonleitwand in einer Baustelle gekracht und hat eine stundenlange Sperrung verursacht. Der 58 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, ebenso die 119 Schweine, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Der Transporter kam am späten Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in die Betonleitwände und beschädigte diese zum Teil. Die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück wurde bis zum Freitagmorgen gesperrt, die Schweine wurden umgeladen. In dem Abschnitt wird derzeit ein neuer Parkplatz gebaut, daher wurde die Fahrbahn verengt.

