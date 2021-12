Schweinetransporter kippt um: Fahrer schwer verletzt

Liebenau (dpa/lni) – Ein mit rund 170 Schweinen beladener Viehtransporter ist bei der Abfahrt von einem Mastbetrieb in der Nähe von Liebenau (Landkreis Nienburg) auf voller Länge umgekippt. Der 44 Jahre alte Fahrer hatte am Montagmorgen auf einem matschigen Betriebsweg die Kontrolle über das Gespann verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr.

Mehrere Schweine verendeten, weitere wurden verletzt – die genauen Zahlen waren am Vormittag noch unklar. Die Tiere, die unverletzt geblieben waren, wurden in einen anderen Transporter geladen. Die Bergung des Unfallgespanns könnte sich laut Polizei über mehrere Tage ziehen, der Weg sei aber wieder befahrbar. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beeinträchtigt worden.

