Schweinestall in Flammen: 1000 Tiere gerettet

Schweine stehen in einem Schweinestall. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Rieste (dpa/lni) – Ein Schweinestall ist am Dienstag im Landkreis Osnabrück in Brand geraten. Die rund 1000 Tiere im Gebäude in Rieste wurden gerettet, teilte die Polizei mit. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der vordere Teil des Stalls, in dem sich die Fütterungsanlage befand, stand in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Tiere wurden von einem Tierarzt untersucht, der Eigentümer kümmert sich nun um eine Verlegung der Schweine. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Stall. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-525252/3

Pressemitteilung der Polizei