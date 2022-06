Schweinebestand in Niedersachsen weiter zurückgegangen

Hannover (dpa/lni) –

Der Bestand an Hausschweinen ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Mit 7,3 Millionen Tieren lag der Bestand im Mai um 10,6 Prozent unter den Zahlen des Vorjahres, als noch 8,2 Millionen Schweine gezählt wurden, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mit. Das sei der niedrigste Schweinebestand der vergangenen zehn Jahre. Im Vergleich zum Mai 2012 sei der Bestand um fast ein Fünftel geschrumpft, hieß es.

Die Zahl der Eber sei mit 53,1 Prozent überdurchschnittlich stark zurückgegangen, ebenso die Zahl der Zuchtsauen, die um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat schrumpfte. Im Mai 2022 seien 2100 Eber und 388 100 Zuchtsauen gehalten. Die Anzahl an Ferkeln sank im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 12,6 Prozent auf rund 1,9 Millionen Tiere.

Auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe nahm innerhalb des vergangenen Jahres weiter ab – von Mai 2021 bis Mai 2022 stellten rund 550 Betriebe in Niedersachsen die Haltung ein. Vor zehn Jahren gab es noch rund 8000 Schweinehaltungsbetriebe in Niedersachsen; in diesem Mai waren es etwa 4400 Betriebe.