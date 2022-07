Leipzig (dpa) –

Die Teams von RB Leipzig und dem FC Liverpool haben vor Anpfiff ihres Testspiels am Donnerstagabend Fußball-Legende Uwe Seeler geehrt. Vor 47.069 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena gab es eine Schweigeminute, ehe es spontan Applaus für den Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft gab. «Uns Uwe» war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.