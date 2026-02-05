Schwedische Königin besucht nach ihr benannte Klinikstation

Flensburg (dpa/lno) –

Königin Silvia von Schweden wird zu einem zweitägigen Besuch in Flensburg erwartet. Sie will am Nachmittag die nach ihr benannte Station des Malteser-Krankenhauses St. Franziskus besuchen und eine Rede in der Klinik halten.

Bei der Station Silvia handelt es sich um eine Spezialstation für Menschen mit Demenz, die gleichzeitig wegen einer anderen akuten Erkrankung einer Behandlung im Krankenhaus bedürfen. Königin Silvia engagiert sich seit vielen Jahren für Menschen mit Demenz. 1996 wurde auf ihre Initiative die Stiftung «Silviahemmet» gegründet. Die Versorgung von Menschen mit Demenz bei höchstmöglicher Lebensqualität steht demnach im Vordergrund der Stiftung.

Am Freitag besucht die Königin das 2022 eröffnete Childhood-Haus von Pro Familia. Die Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben. Hinter der Einrichtung steht die World Childhood Foundation, die ebenfalls von der Königin gegründet wurde.