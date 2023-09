Schwedin Blomqvist fehlt dem VfL Wolfsburg lange

Blomqvist hat ihren Vertrag in Wolfsburg verlängert. David Inderlied/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen längere Zeit ohne die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist auskommen. Die 26 Jahre alte WM-Dritte zog sich im DFB-Pokalspiel beim 1. FFC Turbine Potsdam am Sonntag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. Das teilte der Verein am Montag nach einer genauen Untersuchung bei der Stürmerin mit.

«Diese schwere Verletzung ist extrem bitter für Rebecka. Sie war nach der Weltmeisterschaft in einer sehr guten Verfassung und hat vor Tatendrang und Spielfreude nur so gesprüht», sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg. Blomqvist spielt seit 2020 in Wolfsburg und verlängerte erst im Juli ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Eine Vorhersage, wie lange sie ausfällt, ist nach Angaben des Vereins noch nicht möglich. Es solle eine Vorstellung bei einem Spezialisten in Berlin erfolgen, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen, hieß es.