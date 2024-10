Schwebender VW Käfer – mit Lastkran auf die «Cap San Diego»

Die Verladung bildet den Auftakt zur neuen Cap San Diego Ausstellung, die auf rund 600 Quadratmetern Technik, Geschichte, Menschen und Ladung in den Fokus rücken wird. Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa) –

Vorbereitungen für eine neue Ausstellung auf dem Hamburger Museumsschiff «Cap San Diego»: Ein VW Käfer von 1958 ist von einer Schute per Ladekran an Bord gebracht worden. Die alten Kräne und Lukendeckel funktionieren noch, wie die Organisatoren mitteilten. Es schien, als schwebe das Auto durch die Luft in die Ladeluke des Schiffes.

Der Wagen wird Teil einer Schau, die Anfang 2025 starten soll. Technik, Geschichte, Menschen und Ladung werden im Mittelpunkt stehen. In den kommenden Monaten werden weitere historische Güter wie Kaffeesäcke, Baumwollballen und Kühlfleisch-Attrappen an Bord gebracht, hieß es. Digitale Medien sollen dabei Zeitreisen ermöglichen. Auch Museumsstücke wie ein bewegliches Maschinen- und ein Rudermaschinenmodell werden zu sehen sein.

Die «Cap San Diego» ist nach Angaben der Veranstalter das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von sechs baugleichen Stückgutfrachtern. Es liegt als fahrtüchtiges Denkmal, Museum und Eventraum an der Hamburger Überseebrücke.