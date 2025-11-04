«Schwarzes Gold»: Öl, Macht und starke Frauen in der Heide

Auch der international bekannte Schauspieler Tom Wlaschiha («Game of Thrones», «Stranger Things») spielt in der neuen ARD-Serie mit. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Hannover (dpa) –

Mit international bekannten Stars feiert die ARD am Abend in Hannover die Premiere ihrer historischen Prestige-Serie «Schwarzes Gold». Die sechsteilige Produktion erzählt vom weitgehend vergessenen Ölboom in der Lüneburger Heide um das Jahr 1900.

Bauerntochter stemmt sich gegen Gier nach Öl in ihrem Dorf

Im Mittelpunkt steht die junge Bauerntochter Johanna Lambert, gespielt von der 22-jährigen Harriet Herbig-Matten («Maxton Hall»). Sie stemmt sich in der Serie gegen Gier, Machtmissbrauch und Umweltzerstörung in ihrem Dorf. «Johanna kämpft gegen das, was das Öl mit den Menschen anrichtet», sagte Herbig-Matten in einer Ankündigung. Die Figur müsse «härter werden, um sich in der Welt der Männer durchzusetzen». Frauen hätten in der damaligen Zeit «so gut wie nichts zu sagen» gehabt.

Auch Schauspieler Aaron Hilmer («Im Westen nichts Neues») zog in der Ankündigung Parallelen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Die Geschichte lasse sich «wie eine Schablone auf die heutige Zeit legen», sagte der 26-Jährige. Viele Themen wiederholten sich – das sei «eine schmerzhafte Erkenntnis».

Filmstars aus «Game of Thrones» und «Der Herr der Ringe» dabei

Neben Herbig-Matten und Hilmer gehören zum Cast etwa Tom Wlaschiha («Game of Thrones», «Stranger Things»), Gwendoline Christie («Game of Thrones», «Wednesday»), Marton Csokas («Der Herr der Ringe»), Jessica Schwarz («Das Kanu des Manitu»), Lena Urzendowsky («How to Sell Drugs Online (Fast)») und Stephan Kampwirth («Dark»).

Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Komponist Hans Zimmer («Der König der Löwen», «Dune») verantwortet gemeinsam mit Geiger und Komponist Aleksey Igudesman die Filmmusik.

«Schwarzes Gold» startet am 22. Dezember in der ARD-Mediathek. Im linearen Fernsehen laufen die ersten vier Folgen genau eine Woche später ab 20.15 Uhr im Ersten.