Schwarz: Trockenheit für Landwirte eine Herausforderung

Kiel (dpa/lno) –

Die anhaltende Trockenheit ist nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Agrarministers Werner Schwarz eine Herausforderung für die Bäuerinnen und Bauern im Land. «Es wäre wünschenswert, wenn bald Niederschläge kämen», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Als Ministerium habe man die Auswirkungen des Klimawandels dauerhaft im Blick und biete mit Hilfe des Kompetenzzentrums für klimaeffiziente Landwirtschaft Beratungsangebote und Unterstützung an.

Allerdings war laut dem Deutschen Wetterdienst der März 2025 einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung, wie das Ministerium mitteilte. Dies wirke sich auch auf die Landwirtschaft auf, denn vor allem die oberen Bodenschichten seien aktuell stark ausgetrocknet. Gerade das Sommergetreide, das derzeit gesät werde, benötige in seiner Wachstumsphase dringend Wasser, um sich optimal zu entwickeln.

Ob die derzeitige Trockenheit jedoch im Spätsommer zu Ernteeinbußen führen wird, lässt sich laut dem Landwirtschaftsministerium bislang nicht absehen.

Langzeitwetterbericht sagt nichts Gutes

Eigentlich sei das Frühjahr vom Grundsatz her optimal, sagte Jens Timmermann-Ann, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Stormarn. Im Gegensatz zum Jahr 2024 sei die Feuchtigkeit im Boden ausreichend, um die Sommerfrüchte in den Boden zu bekommen. «Bloß jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, wenn es in den nächsten vierzehn Tagen keinen Regen gibt, wird für die Winterfrucht das Problem auftreten, dass wir nicht genügend Wasser haben», sagte er.

Denn sobald die Temperaturen im Jahr anstiegen, beginne das Hauptwachstum der Pflanzen. «Aber wenn wir den Langzeitwetterbericht sehen, dann sagt der uns nichts Gutes an», betonte Timmermann-Ann. Denn nach diesem soll es auch bis Ostern trocken bleiben. Sollte dies auch in den Wochen danach anhalten, könne dies für die Landwirte teuer werden.

Auch Deiche leiden unter Wassermangel

Nach Angaben der Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen, hat es im ersten Quartal 2025 gerade einmal 100 Millimeter Niederschlag gegeben. Pro Jahr fielen in der Regel um die 800 Millimeter – daher sei bereits im Frühjahr zu sehen, dass Wasser fehle. «Da kann man sich jetzt vorstellen, entweder bleibt es sehr trocken oder wir kriegen irgendwann alles auf einem Mal», sagte sie

Ebenfalls zeige sich die derzeitige Trockenheit an den Deichen an der Nordseeküste in Nordfriesland. «Die sehen ungelogen aus wie Ende Juli: die sind braun», betonte Volquardsen. Dies ändere sich mit Regen schlagartig, den es auch brauche, damit sich wieder mehr Wasser in den unteren Erdschichten ansammele.

Keine Sorgen beim Spargel

Beim laut der Landwirtschaftskammer beliebtesten Frühjahrsgemüse der Deutschen ist das sonnige Wetter hingegen ein Segen. «Die Trockenheit ist für uns in Sachen Spargel kein Problem, weil der Spargel mit seinen langen Wurzeln in dieser Phase des Jahres immer an Wasser kommt», sagte der Betreiber des Enten- und Spargel Paradieses in Hasenmoor, Tim Schümann, beim diesjährigen offiziellen Spargelanstich.

Insgesamt wird nach Angaben der Landwirtschaftskammerpräsidentin Volquardsen im nördlichsten Bundesland von 40 Betrieben auf knapp 450 Hektar Spargel angebaut. Im Jahr 2024 betrug der Verbrauch an dem Stangengemüse in Deutschland bei rund 1,16 Kilogramm pro Kopf – davon liege der Anteil von grünem Spargel bei etwa 200 Gramm.