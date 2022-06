CDU und Grüne im Norden stimmen Koalitionsvertrag zu

Neumünster (dpa/lno) –

Die erste schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein ist besiegelt. Landesparteitage von CDU und Grünen billigten am Montagabend in Neumünster den von ihren Spitzen ausgehandelten Koalitionsvertrag. Damit ist der Weg frei für die Wiederwahl von Daniel Günther (CDU) zum Ministerpräsidenten. Seine Stellvertreterin bleibt Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen. Günthers Wiederwahl im Landtag ist für Mittwoch geplant. Dann soll auch das neue Kabinett insgesamt vorgestellt und im Landtag vereidigt werden.

Die CDU nahm den Koalitionsvertrag am Montagabend bei drei Enthaltungen einstimmig an. Bei den Grünen gab es 112 Ja-Stimmen, vier Delegierte stimmten mit Nein und fünf enthielten sich. Viele Redner auf dem Grünen-Parteitag äußerten sich zuvor in der mehrstündigen Aussprache zwar kritisch zu einzelnen Punkten – etwa zur Trennung von Landwirtschafts- und Umweltministerium und zur Klimaneutralität ab 2040 statt ab 2035. Dennoch waren sich die meisten Redner einig, dass trotz dieser Kompromisse, mehr grüne Politik in einer Regierung als in der Opposition gestaltet werden könne.

Günther warb in Neumünster nicht nur um Zustimmung zum Koalitionsvertrag, sondern verkündete auch letzte Personalentscheidungen. Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz soll demnach Werner Schwarz (CDU/62) werden, bisher Präsident des Landesbauernverbandes. Das Ministerium für Justiz und Gesundheit übernimmt Kerstin von der Decken (CDU/53). Zudem bestätigte Günther, dass der bisherige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) das Wirtschaftsressort übernehmen soll. Letzteres war bereits durchgesickert, aber nicht offiziell bestätigt worden.

Für die CDU behalten Bildungsministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ihre Ämter. Die Grünen hatten ihre Nominierungen bereits offiziell verkündet. Monika Heinold soll demnach Finanzministerin bleiben. Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré wird Sozialministerin. Im Umweltressort steigt Tobias Goldschmidt vom Staatssekretär zum Minister auf. Die Zuständigkeiten für Landwirtschaft und Umwelt werden nach langer Zeit wieder getrennt. Dies löste massive Kritik aus, die auch auf dem Landesparteitag der Grünen von Rednern häufig geäußert wurde. Die CDU hatte nach ihrem klaren Sieg bei der Landtagswahl am 8. Mai auf Druck aus der konservativen Bauernschaft Anspruch auf das Agrarressort erhoben und durchgesetzt.

Der Koalitionsvertrag trage eine klare CDU-Handschrift, sagte Günther in Neumünster. Das Wahlergebnis – 43,4 Prozent für die CDU und 18,3 Prozent für die Grünen werde inhaltlich und personell abgebildet, sagte Günther.

Heinold und Touré baten in Neumünster auf ihrem Parteitag ebenfalls um Zustimmung. «Vor uns liegt ein Koalitionsvertrag, der nicht nur grün ist, sondern vor allem auch gut ist für Schleswig-Holstein», sagte Heinold. «Lasst uns für diesen Koalitionsvertrag stimmen, damit wir in fünf Jahren sagen können, diese Koalition hat den Klimaschutz zur ChefInnensache gemacht.»

Touré sagte, sie sei oft gefragt worden, ob sie als Grüne Kröten haben schlucken müssen. Sie habe immer wieder gesagt, «nein, nicht wirklich. Und warum habe ich das gesagt? Weil die größte Kröte, die wir hätten schlucken können, eine schwarz-gelbe hätte sein können.» Für sie gehe es vor allem um die Frage, welche Alternativen habe es gegeben. Die Alternative sei gewesen, dass die CDU, der nur eine Stimme zur absoluten Mehrheit fehlte, mit jeder anderen Partei hätte regieren können. «Vor diesem Hintergrund muss man sich die Ergebnisse dieses Koalitionsvertrages angucken.» Man können nun weitere fünf Jahre gestalten.

Touré ging in ihrer Rede auch auf kritische Punkte ein, die später von vielen Rednern in der Aussprache genannt wurden. Natürlich schmerze es, dass das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium wieder getrennt würden, dass statt 2035 2040 als Datum für die Klimaneutralität genannt würde, dass ein Bekenntnis zur A20 im Koalitionsvertrag stehe. Auch weitere Punkte nannte Touré. Aber die zentrale Frage sei, was dem gegenüber stehe. «Und das sind fünf Jahre zu gestalten, mit all den tollen Ergebnissen, die ihr erreicht habt.» Überall sei grüne Handschrift drin, dies könne man durch die Kapitel deklinieren.