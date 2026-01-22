Schwangerschaftsabbrüche Thema im Sozialausschuss

Ambulante Schwangerschaftsabbrüche sind schon von März an an der Diako nicht mehr möglich (Archivbild). Jens Büttner/zb/dpa

Kiel/Flensburg (dpa/lno) –

Nach der Übernahme des Diako-Krankenhauses in Flensburg durch die katholischen Malteser zum 1. März bleibt die Versorgung für Schwangerschaftsabbrüche in der Region gesichert. Das Gesundheitsministerium teilte im Sozialausschuss des Landtags mit, dass zwar ambulante Abbrüche nach der Beratungsregelung grundsätzlich nicht mehr angeboten werden.

«Weiterhin möglich sind jedoch Schwangerschaftsabbrüche in der Klinik bei medizinischer Indikation und der Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren.» Dies wurde demnach bereits seit mehreren Jahren mit Blick auf die ursprünglich geplante Fusion von den Klinikträgern kommuniziert.

Die Geschäftsführerin der Malteser Norddeutschland gGmbH, Martina Ganskopf, sagte im Ausschuss, auch nach einer Vergewaltigung können Frauen in die allgemeine Notauf­nahme kommen und zur Verhütung einer Schwangerschaft die sogenannte Pille danach erhal­ten. Und wenn es nach einer ambulanten Abtreibung Komplikationen gebe, stehe die Klinik ebenfalls zur Verfügung.

Malteser übernehmen Trägerschaft für neues Klinikum vollständig

Die Malteser übernehmen die Trägerschaft des geplanten Fördeklinikums jetzt vollständig. Bisher war geplant, dass Diako und Malteser das neue Krankenhaus gemeinsam in ökumenischer Trägerschaft betreiben. Das neue Klinikum soll bis 2030 fertiggestellt werden. Ursprünglich sollten erst zu diesem Zeitpunkt keine ambulanten Abtreibungen am Krankenhaus mehr durchgeführt werden.

Tatsächlich werden diese nun schon vom 1. März an nicht mehr an der Diako stattfinden, wie Ganskopf sagte. Dies sei aber auch keine Leistung, die dem stationären Versorgungsauftrag entspreche.

Ministerin: 98 Prozent der Abtreibungen sind ambulant

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) wies im Sozialausschuss darauf hin, dass 98 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche ambulant durchgeführt werden.

Die Ministerin verwies auf einen Bericht der Stadt Flensburg, nach dem seit 2021 in der Diako keine Abbrüche nach Beratungsregelung stationär durchgeführt wurden. Alle Abbrüche nach Beratungsreglung in der Diako zwischen 2021 und 2024 waren ambulante Eingriffe. Insgesamt wurden dem Bericht der Stadt zufolge 2024 in Flensburg 250 ambulante (operative und medikamentöse) Schwanger­schaftsabbrüche vorgenommen. Davon fanden 32 in den Räumlichkeiten der Diako statt.