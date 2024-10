Schwan in Lübeck aus Gleisbereich gerettet

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Schwan ist im Lübecker Stadtteil St. Lorenz aus einem Gleisbereich gerettet worden. Augenzeugen hatten der Vogel am Sonntagmittag entdeckt und den Notruf gerufen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Daraufhin wurde eine kurzfristige Sperrung der Bahnstrecke zwischen dem Lübecker Stadtteil Moisling und Reinfeld (Kreis Stormarn) veranlasst, um das Tier einzufangen.

Beamte der Bundespolizei haben dem Schwan den Angaben nach eine Jacke übergeworfen und ihn so eingefangen. Im Anschluss wurde das Tier an die Feuerwehr übergeben und zum Elbe-Lübeck-Kanal transportiert. Dort wurde es unverletzt in die Freiheit entlassen. Die Bahnstrecke wurde nach zwanzig Minuten wieder freigegeben, so der Sprecher.