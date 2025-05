Schwache Towers verlieren auch in Weißenfels

Weißenfels (dpa) –

Im Endspurt um den Einzug in die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga geht den Veolia Towers Hamburg die Luft aus. Nach den deutlichen Niederlagen in Ludwigsburg und gegen Bamberg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 81:102 (37:57) auch beim Mitkonkurrenten Mitteldeutscher Basketball Club. Damit verließen die Hanseaten in der 30. Partie das Feld zum 15. Mal als Verlierer und büßten weiter an Boden auf den zehnten Rang ein.

Bei den Hamburgern klappte von Beginn an wenig. Defensiv bekamen die Gäste kaum Zugriff. Beim MBC lief der Ball dagegen gut, der Pokalsieger nutzte etliche seiner Chancen und setzte sich im ersten Viertel zwischenzeitlich auf 22:8 ab.

Auch im zweiten Abschnitt besserte sich der Auftritt der Hamburger nicht. Spencer Reaves traf rund vier Minuten vor der Pause per Dreier zum 46:26 und sorgte damit für die erste 20-Punkte-Führung der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hamburger dann deutlich engagierter zu Werke, konnten den Rückstand aber erst einmal nicht nennenswert verkürzen. Auf erfolgreiche Aktionen folgte meist eine Antwort des MBC.

Zwar drehte das Barloschky-Team im Schlussabschnitt weiter auf und kämpfte sich noch auf 73:83 heran, doch am Ende stand wieder eine klare Niederlage zu Buche.