Schwache Towers erleben Debakel in Chemnitz

Chemnitz (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg stehen auch nach ihrem zweiten Auftritt in der Basketball-Bundesliga mit leeren Händen da. Nach der Auftaktniederlage gegen den MBC folgte nun ein 78:102 (44:42) bei den Chemnitz Niners. Inklusive des Ausscheidens im Pokal und dem 85:100 im EuroCup gegen Hapoel Jerusalem war es für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky das vierte verlorene Pflichtspiel in Serie.

Neben der negativen Bilanz im Gepäck musste das Team in Chemnitz auch auf zwei bewährte Stammkräfte verzichten. Nachdem sich Niklas Wimberg bereits in der Vorbereitung verletzt hatte und länger fehlen wird, gesellte sich nach der EuroCup-Partie gegen Jerusalem auch Osaro Rich dazu. Dennoch begannen die Hanseaten couragiert.

Nach einer 31:22-Führung zu Beginn des zweiten Viertels aber bekamen die Hamburger offensiv Probleme. Chemnitz erwies sich in dieser Phase als das etwas effektivere Team und übernahm kurzzeitig sogar die Führung.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren das Geschehen dann komplett und zogen vor dem Schlussabschnitt gegen die nun auch defensiv schwache Auswahl von Barloschky auf 74:61 davon. Nach einem 8:0-Lauf zu Beginn des vierten Viertels für Chemnitz war die Partie frühzeitig entschieden.