Schwache Nachfrage: Salzgitter schreibt rote Zahlen

Salzgitter (dpa) –

Der Stahlkonzern Salzgitter ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Ein schwaches konjunkturelles Umfeld und eine sinkende Stahlnachfrage drückten auf die Ergebnisse, teilte das Unternehmen mit. Unter dem Strich verbuchte der Konkurrent von Thyssenkrupp einen Verlust von 34,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 15 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.Der Umsatz sank um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dabei wirkte sich auch die Veräußerung der Edelstahlrohrgruppe negativ in den Büchern aus. Die Jahresprognose bekräftigte Salzgitter am Montag.