Schwache Hamburger unterliegen in Chemnitz

Hamburg (dpa/lno) –

Nach zuletzt zwei Siegen in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg wieder einen Rückschlag im Kampf um die Play-Ins hinnehmen müssen. Bei den Niners Chemnitz unterlag die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky mit 60:69 (23:31) und kassierte damit die neunte Niederlage im 15. Spiel. Die meisten Punkte für die Gäste erzielte Kur Kuath (16).

Während der im Eurocup am Mittwoch in Ankara noch angeschlagene Jonathan Stove wieder im Kader der Hamburger stand, fehlte Niklas Wimberg an alter Wirkungsstätte. Die Towers kamen besser ins Spiel, gerieten nach einer schwächeren Phase im ersten Viertel zwischenzeitlich aber mit 9:15 ins Hintertreffen. In den zweiten zehn Minuten übernahmen sie anfangs zwar erneut die Führung, taten sich nach dem 17:15 offensiv aber schwer. Mehrere Minuten blieb das Barloschky-Team ohne Korb und musste die Niners ziehen lassen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es dabei. Die Hamburger waren anfangs das effektivere Team, doch nach dem 30:33 dominierte Chemnitz das Geschehen wieder. Die Towers bekamen im Angriff erneut Probleme und lagen vor dem Schlussabschnitt schließlich mit 14 Punkten zurück. Das letzte Viertel entschieden die Gäste zwar für sich, die Niederlage aber konnten sie nicht mehr abwenden.