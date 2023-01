Schutz von Flughäfen: Abwehrdrohne wird präsentiert

Hamburg (dpa/lno) –

Wissenschaftler von der Universität der Bundeswehr und Techniker wollen am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) in Hamburg ein neues ziviles Abwehrsystem gegen Drohnen vorstellen. Die Abwehrdrohne soll in der Lage sein, illegal operierende Kleinfluggeräte mit einem Netz einzufangen und kontrolliert zu Boden zu bringen. Das System soll vor allem zum Schutz von Flughäfen dienen. Das Projekt mit dem Namen «Falke» war bereits im September 2021 am Hamburger Airport präsentiert worden. Allerdings konnte ein Einsatz nicht demonstriert werden, weil das Wetter zu windig war.

Forscher der Universität der Bundeswehr haben die Abwehrdrohne in Kooperation mit mehreren technischen Unternehmen und der Bundespolizei entwickelt. Auch die Deutsche Flugsicherung und die Lufthansa sind beteiligt. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.