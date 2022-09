Schutz für Stadtwerke? «Existenzielle Krise» befürchtet

Hannover (dpa/lni) –

Die für viele Verbraucher und Unternehmen ausufernden Energiekosten bringen Stadtwerke in Bedrängnis – auch in Niedersachsen wird nun über einen Schutzschirm für kommunale Versorger diskutiert. «Es müssen Schutzmechanismen und Gesetzesänderungen geprüft werden, um die Stadtwerke zu stabilisieren», sagte Energieminister Olaf Lies nach der Konferenz mit seinen Ressortkollegen am Mittwoch in Hannover. Die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (Donnerstag) berichtete, der Verband kommunaler Unternehmen warne von Insolvenzen, sollten viele Kunden der Stadtwerke ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.

Gleichzeitig machen die Einkaufspreise im Energiegroßhandel Probleme. «Die hohen Beschaffungskosten können sich zu einer existenziellen Krise für die Stadtwerke ausweiten», sagte Lies. Der Chef des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, sagte der Zeitung zur Lage bei den Versorgern: «Diese Unternehmen müssen wir durch den Staat auf jeden Fall stützen, sonst sind Insolvenzen nicht auszuschließen.» Große Konzerne wie Uniper werden teils bereits vom Bund abgesichert. Hier sind noch mehr Hilfen im Gespräch.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hatte Soforthilfen verlangt. Die Bundesregierung müsse «dringend mittelständische Betriebe sowie Stadtwerke und Regionalversorger in den Fokus nehmen», sagte seine Präsidentin Marie-Luise Wolff. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls Vorschläge, spezielle Hilfen für Stadtwerke aufzusetzen.

Die Energieminister hatten sich am Mittwoch unter anderem für eine Solarpflicht für alle Neubauten in Deutschland, einen rascheren Netzausbau und ein Förderprogramm für Energiespeicher ausgesprochen.