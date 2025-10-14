Schute mit 30 Tonnen Bagger rammt Spundwand

Eine Schute rammt eine Spundwand, es entsteht ein Riss am Rumpf des Schiffes und Wasser läuft rein. (Symbolbild) Uli Deck/dpa

Hamburg (dpa) –

Am Montagabend gegen 18 Uhr ist eine Schute am Müggenburger Kanal in Hamburg-Veddel auf eine Spundwand aufgefahren. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, entstand ein 60 Zentimeter langer Riss am Rumpf der Schute, in den Wasser hineinfloss. Die Feuerwehr pumpte das Wasser heraus und verschloss den Riss, sodass das Schiff nicht sank. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Das 10 Meter mal 25 Meter große Schiff transportierte einen 30-Tonnen-schweren Bagger auf dem Gelände des Kupferproduzenten Aurubis. Gegen 23 Uhr übergab die Feuerwehr an die Werksfeuerwehr von Aurubis. Warum das Transportschiff die Spundwand rammte, ist bisher nicht bekannt.