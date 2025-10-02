Schusswaffen bei Durchsuchungen in Kiel sichergestellt

Kiel (dpa/lno) –

Mehrere Waffen sind bei Durchsuchungen nach der Kontrolle eines Mannes in Kiel sichergestellt worden. Am Mittwoch hatten zivile Einsatzkräfte im Stadtteil Gaarden neben Bargeld 18 Päckchen mit Kokain gefunden, wie die Polizei berichtete.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte später das zuvor von dem Mann aufgesuchte Geschäft sowie die Wohnung, das Fahrzeug und auch den Geschäftsraum des Verdächtigen. Bei ihrem Einsatz stellten sie eine 9mm-Pistole, eine Kleinkaliberpistole, zwei Schießkugelschreiber, eine Schreckschusswaffe, diverse Handys und insgesamt mehr als 100 Schuss scharfe Munition sicher.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 65-Jährigen. Gegen den 52 Jahre alten Inhaber des von dem Mann aufgesuchten Geschäftes leiteten die Beamten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.