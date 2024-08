Schussgeräusche in Hamburg-Jenfeld – SEK im Einsatz

Spekzialkräfte waren nach Schussgeräuschen in Hamburg-Jenfeld im Einsatz. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Schussgeräusche haben am Samstagabend in Hamburg-Jenfeld den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Anwohner hätten die Polizei alarmiert, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Sie hätten die Geräusche gehört und den Arm eines Menschen gesehen, der aus einer Wohnung heraus geschossen haben soll. Die Zeugen vermuteten, es sei in die Richtung von Vögeln auf dem gegenüberliegenden Gebäude geschossen worden.

Die Einsatzkräfte hätten aber niemanden in der Wohnung angetroffen, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei geht nach dem Fund eines Waffenkoffers davon aus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. «Die Person, die in der Wohnung gemeldet ist, soll einen Kleinwaffenschein besitzen.» Die Ermittlungen dauern an.