Schussabgabe in Hamburg-Lurup: Mann in Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Schussabgabe der Polizei bei einem Einsatz im Hamburger Stadtteil Lurup ist gegen einen Mann Haftbefehl erlassen worden. Gegen den 74-Jährigen wird wegen Verdacht des Totschlags ermittelt, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er Einsatzkräfte mit einer scharfen Schusswaffe bedroht haben, indem er mit dieser unmittelbar auf Beamte zielte.

Nach notfallmedizinischer Behandlung ist der Zustand des Mannes stabil, wie die Polizei weiter berichtete. Zum Motiv des Tatverdächtigen lägen noch keine Erkenntnisse vor: «Aufgrund erster Anhaltspunkte wird in diesem Zusammenhang aber insbesondere auch geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zur sogenannten Reichsbürgerszene besteht.»

Die Beamten waren am Freitagnachmittag bei dem in Amtshilfe geleisteten Einsatz mit einer Gerichtsvollzieherin, als der Mann sie mit einer Waffe bedrohte. Die Einsatzkräfte wurden dabei nicht verletzt. Später am Abend waren in der Straße Entschärfer der Polizei im Einsatz. Beamte mit Schutzwesten und Helmen gingen auf ein Grundstück. Die Feuerwehr beleuchtete das Gelände vor einem Haus von einem Fahrzeug aus.