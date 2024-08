Schuss in Harburg – Fahndung nach Täter dauert an

In Hamburg-Harburg wird ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Schuss in Hamburg-Harburg fahndet die Polizei weiter nach dem Schützen. Der Mann sei nach wie vor auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei gegen 1.00 Uhr morgens. Am Nachmittag des Vortages war er demnach mit einem 33-Jährigen im Phoenix-Viertel in Streit geraten und hatte ihn durch einen Schuss ins Bein verletzt.

Der Verletzte war daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.