Schuss in Ahrensbök: Polizei sucht Zeugen

Polizisten haben im Kreis Ostholstein nach einer Auseinandersetzung einen schwer verletzten 33-Jährigen gefunden. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Ahrensbök (dpa/lno) –

Nach dem Angriff auf einen Mann in Ahrensbök im Kreis Ostholstein sucht die Polizei Zeugen. Die Ermittler suchen insbesondere den Fahrer eines weißen Kleintransporters, der die Tat am Samstagabend näher beobachtet haben soll, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegenstand der Ermittlungen sei auch weiterhin, ob die Tat einen direkten, möglichen Bezug zum Rockermilieu habe. Die Prüfungen dazu dauerten an.

Nach bisherigen Ermittlungen war es in Ahrensbök auf offener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei erlitt das 33 Jahre alte Opfer nach ärztlicher Untersuchung nachweislich eine Schussverletzung. Der Mann wurde schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags. Hinweise deuten laut Polizei darauf, dass sich die beiden Männer nach der Tat in einem dunklen Auto in Richtung Lübeck entfernten.