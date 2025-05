Schuss auf Mann auf St. Pauli – Täter weiter auf der Flucht

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Täter, der am Samstagnachmittag im Hamburger Stadtteil St. Pauli auf einen 35 Jahre alten Mann geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt hat. «Es gibt bislang keine weiteren Entwicklungen in dem Fall», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Vor dem Schuss war es den Angaben zufolge in einem Lokal auf St. Pauli zu einem Streit zwischen mehreren Menschen gekommen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde dann die Waffe abgefeuert und der 35-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach dem Fund des Verletzten am Nachmittag auf der Talstraße lief ein größerer Polizeieinsatz. Mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, dem Polizeihubschrauber «Libelle» und Diensthunden sei nach Tatverdächtigen gesucht worden, teilte die Polizei weiter mit. Eine Festnahme habe es bisher nicht gegeben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen den Männern eine Vorbeziehung bestand. «Nähere Angaben zu den Hintergründen und tatverdächtigen Personen können derzeit nicht gemacht werden», hieß es. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln nun in dem Fall.