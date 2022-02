Eine OP-Maske liegt in einem Klassenzimmer auf einem Federmäppchen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will die Corona-Maskenpflicht im Unterricht für Schüler stufenweise abschaffen. In einem ersten Schritt müssen Grund- und Förderschüler vom 21. März an im Unterricht keine Maske mehr tragen, bis Anfang Mai sollen alle weiteren Schüler folgen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover ankündigte.

