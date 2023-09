Schultereckgelenkssprengung: Lange Pause für Ujah

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss für mehrere Wochen auf seinen Torjäger Anthony Ujah verzichten. Die Verletzung des 32 Jahre alten Nigerianers stellte sich nach genauen Untersuchungen als Schultereckgelenkssprengung heraus. Das gaben die Braunschweiger am Montag bekannt. Ujah war am Samstag beim 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg kurz vor Schluss mit dem gegnerischen Torwart Christian Mathenia zusammengeprallt und musste danach ausgewechselt werden.

Nach Angaben der Eintracht muss jetzt noch entschieden werden, ob seine Verletzung operiert oder konservativ behandelt wird. Dazu stünde in den nächsten Tagen noch eine «genaue Abstimmung mit Spezialisten» an. Davon hängt auch die Länge seiner Ausfallzeit ab. Mit zehn Zweitliga-Toren in der vergangenen und drei Treffern in der aktuellen Saison ist Ujah der beste Torschütze der Braunschweiger seit ihrem Wiederaufstieg 2022.