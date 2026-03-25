Schulter-Operation: FC St. Pauli vorerst ohne Lars Ritzka

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss in den nächsten Wochen auf Abwehrspieler Lars Ritzka verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der 27-Jährige zu Beginn der Länderspielpause einem geplanten operativen Eingriff unterzogen. Nach einem Sturz in der vergangenen Woche hatte Ritzka Probleme mit der rechten Schulter.

Dazu hat der japanische Defensivspieler Tomoya Ando auf seine Reise zur Nationalmannschaft verzichtet. Das entschieden die Verantwortlichen des japanischen Verbands in Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC St. Pauli. Der ebenfalls 27-Jährige hatte zuletzt Probleme im Adduktorenbereich.