Schulter-OP: VfL Wolfsburg bis Saisonende ohne Svanberg

Wolfsburg (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg muss in den verbleibenden beiden Partien der Saison auf Mattias Svanberg verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde aufgrund anhaltender Probleme am Dienstag an seiner linken Schulter operiert, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Niedersachsen haben den Klassenerhalt seit dem vergangenen Samstag sicher. Mit zwei Siegen könnten sich die Wolfsburger theoretisch noch für den Europapokal qualifizieren, wenn die Teams davor nicht die optimale Punktzahl holen.