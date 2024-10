Schult über DFB-Comeback: Trainer «kann sich gerne melden»

Kehrt sie noch einmal in die Nationalmannschaft zurück? Torhüterin Almuth Schult von Kansas City Current. Peter Aiken/Imagn Images/dpa

Kansas City (dpa) –

Nach ihrem Wechsel in die USA kann sich die Fußball-Olympiasiegerin Almuth Schult auch eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft wieder vorstellen. «Wenn der Bundestrainer noch jemanden braucht, kann er sich gerne melden. Aber ich gehe nicht davon aus», sagte die 33-Jährige in dem Podcast «Sportsidols».

Schult bestritt ihr vorerst letztes Länderspiel vor mehr als zwei Jahren. Danach folgten die Geburt ihres dritten Kindes und ein Comeback beim Zweitliga-Club Hamburger SV. Im August wechselte die langjährige Torhüterin des VfL Wolfsburg zu Kansas City Current in die US-Profiliga NWSL. Kurz darauf erklärte ihre Nachfolgerin Merle Frohms ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft.