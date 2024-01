Hamburgs Schulsenator Rabe tritt zurück

Hamburg (dpa/lno) –

Angela Merkel (CDU) hat es gemacht, ihr Nachfolger Olaf Scholz macht es und auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) wendet sich regelmäßig per Video an sein Publikum. Nur dass es bei ihm nicht schnöde «Videobotschaft» heißt. Sein von Kinderstimmen intonierter Kanal nennt sich «Frag den Rabe!» und beschäftigt sich aktuell in Ausgabe 90 mit der neuen Anmelderunde für die Grund- und Stadtteilschulen sowie für die Gymnasien. In Hamburg herrscht freie Schulwahl.

Eine 91. Sendung wird es jedoch nicht mehr geben. Und Rabe wird auch nicht in seinem in der 16. Etage der Behörde für Schule und Berufsbildung liegenden Büro erfahren, ob die diesjährige Anmelderunde geklappt hat. Denn der 63-Jährige hat am Montag völlig überraschend sein Amt niedergelegt.

Rabe tritt nach rund 13 Jahren als Deutschlands dienstältester Kultusminister aus gesundheitlichen Gründen zurück. Aus seinem Umfeld heißt es, er folge dem Rat seiner Ärzte, deutlich kürzer zu treten. Es gehe ihm gut, aber er müsse sich nun mehrere Monate schonen, damit das auch so bleibe. Entsprechend werde er auch nicht sein seit seinem Amtsantritt ruhendes Bürgerschaftsmandat annehmen.

Rabe, geboren in Hamburg-Bergedorf und seit 1992 SPD-Mitglied, ist Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Religion; legte sowohl das erste als auch das zweite Staatsexamen als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 ab. Viel als Lehrer gearbeitet hat er jedoch nicht.

Weil damals kaum Lehrer gebraucht wurden, arbeitete er zunächst als Journalist und wechselte dann unter Hamburgs SPD-Chef Scholz im Jahr 2002 als Landesgeschäftsführer in die Parteizentrale in der Kurt-Schumacher-Allee. 2006 verließ er sie nach Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen SPD-Chef Mathias Petersen jedoch wieder – um am Luisen-Gymnasium in Hamburg-Bergedorf doch noch als Lehrer für Deutsch, Religion, Geschichte und Gemeinschaftskunde anzuheuern.

2008 schaffte er den Sprung als SPD-Abgeordneter in die Hamburgische Bürgerschaft, wurde schulpolitischer Sprecher und Vorsitzender des Schulausschusses. Die Regierung stellten jedoch CDU und Grüne – damals noch GAL genannt – und die wollte unter Bürgermeister Ole von Beust (CDU) das Elternwahlrecht an den Schulen kippen, statt der vierjährigen Grundschule eine sechsjährige Primarschule einführen und die Haupt-, Real- und Gesamtschulen in Stadtteilschulen bündeln. 2010 scheiterte jedoch Schwarz-Grün mit den Plänen an einem Volksentscheid der Reformgegner.

Übrig blieben die Stadtteilschulen mit der Möglichkeit des Abiturs nach neun Jahren sowie das Abitur nach acht Jahren an den Gymnasien. Nach der vorgezogenen Bürgerschaftswahl 2011, bei der Scholz als Spitzenkandidat für seine SPD die absolute Mehrheit holte, wurde Rabe Schulsenator – und schaffte es während all der Jahre den 2010 von SPD, Grünen und CDU verabredeten Schulfrieden fortzuführen, zuletzt verlängert bis 2025.

«Mit Bildungssenator Rabe konnte man einen für unsere Stadt verlässlichen Schulfrieden schließen und auch bei Differenzen im Detail muss man seine Leistung für Hamburgs Schullandschaft anerkennen», sagt CDU-Fraktionschef Dennis Thering.

2012 wurde Rabe turnusgemäß für ein Jahr Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) und wertete in dieser Funktion vor allem als Erfolg, dass sich die Minister auf Bildungsstandards für das Abitur und gleich schwere Prüfungsaufgaben in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch einigen konnten.

In seiner Heimatstadt trieb er vor allem den Ausbau der Ganztagsangebote voran, stellte zahlreiche Lehrkräfte ein, startete ein milliardenschweres Schulbauprogramm und verbesserte die Bildungsstandards. So schaffte er es, dass Hamburg im Ranking der Bundesländer deutlich besser wurde und etwa im Bildungsmonitor 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft auf Platz vier landete.

Rabe, Vater von drei erwachsenen Kindern, gilt als schnörkelloser Redner, der gerne und oft mit Statistiken und Zahlen hantiert. Kritiker werfen ihm aber oft auch vor, nur Sonntagsreden zu halten und sich auch immer nur jene Daten herauszupicken, die ihm gerade passen. Vor allem während der Corona-Pandemie – auch in Hamburg schlossen Mitte März 2020 wochenlang die Schulen – gab es viel Diskussionsbedarf. Schließlich zeigte sich vor allem da, wie es um den Stand der Digitalisierung an Hamburgs Schulen bestellt war.

«Wir wollen uns als Schulbehörde auch dafür einsetzen, dass die Qualität aller Schulen möglichst auf dem besten Stand ist und Sie deshalb keine Sorgen haben müssen, wenn Sie sich für die Schule um die Ecke entscheiden», sagte der Senator in der letzten Folge seines Video-Podcasts, um so die Sorgen der Eltern bei der Suche nach der besten Schule zu zerstreuen.

Darum muss sich nun Ksenija Bekeris kümmern, stellvertretende SPD-Fraktionschefin, Landesparteivize und designierte Nachfolgerin Rabes im Hochhaus an der Hamburger Straße. Wie ihr Vorgänger ist sie Lehrkraft, arbeitet seit mehr als acht Jahren als Berufsschullehrerin an einer Fachschule für Sozialpädagogik. Die 45-Jährige Mutter eines Sohnes ist seit 2003 in der SPD.

«Wer sie kennt, weiß, dass Ksenija Bekeris nicht nur seit Jahren Berufsschullehrerin ist und Hamburgs Schulen aus der Praxis kennt, sondern auch für Bildungs- und Chancengerechtigkeit brennt», sagt SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. «Das sind optimale Voraussetzungen für eine Schulsenatorin.»