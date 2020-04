Schulsenator Rabe will Hamburgs Schulen behutsam öffnen

Hamburg (dpa/lno) – Schulsenator Ties Rabe (SPD) will Hamburgs Schulen behutsam wieder öffnen. «Meine Sorge ist schon, dass wir viele Schülerinnen und Schüler zuhause überfordern», sagte Rabe am Freitag dem Sender NDR 90,3. «Und dass wir auch nicht verlangen können von Eltern, dass sie jetzt alle plötzlich zum Chemielehrer oder zur Französischlehrerin geworden sind, die das alles begleiten können.» Er sei schon angetan davon, wie engagiert sich Hamburgs Eltern dieser Aufgabe stellen und wie Lehrer und Schüler offen mit den neuen Techniken umgehen. «Aber machen wir uns nichts vor: Das alles zusammen ist zwar ein großer Schritt, aber es wird das Lernen in einem Klassenverbund nicht ersetzen.»

Daher müsse man jetzt die Daumen drücken, dass die Krankheit nicht weiter eskaliert, «sondern wir die Chance haben, Schritt für Schritt auch andere Klassenstufen wieder in die Schule zu lassen».