Schulschiff «Gorch Fock» startet zu 182. Ausbildungsreise

Kiel (dpa) –

Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» wird heute (10:00 Uhr) seinen Heimathafen Kiel verlassen. Die Bark startet mit ihrer Stammbesatzung zur 182. Ausbildungsreise, wie die Marine im Vorfeld mitteilte. Rund 250 Offiziersanwärter und -anwärterinnen steigen erst im spanischen Hafen Vigo zu.

Die Reise soll das Schiff weiter in Richtung Portimao in Portugal und Funchal auf Madeira bringen. Dabei sei geplant, dass auch Kadetten aus Kamerun, Tunesien, Kolumbien, Senegal, Togo, Ghana, Südkorea und dem Irak an der Ausbildung teilnehmen.

Von Ponta Delgada auf den Azoren geht es laut Marine über das britische Lerwick wieder in Richtung des Heimathafens, wo das Schiff am 25. Juni rechtzeitig zur Kieler Woche eintreffen soll.