Schulrektoren fordern Finanzausgleich für Mehrarbeit

Lüneburg (dpa/lni) –

Zwei pensionierte Schuldirektoren fordern vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) einen finanziellen Ausgleich für Mehrbelastung. Die Regelarbeitszeit von 40 Stunden in der Woche sei in beiden Fällen jahrelang überschritten worden. Die Verwaltungsgerichte in Osnabrück und Hannover hatten die Klagen der Grundschuldirektorin und des Grundschulrektors auf Entlastung von dienstlichen Aufgaben abgewiesen.

Die Kammern hatten argumentiert, dass die individuelle Arbeitszeitüberschreitung nicht nachgewiesen werden konnte. Die Beamten gingen in Berufung und wollen nun – nach ihrer Pensionierung – eine finanzielle Entschädigung. Der Rektor aus Hannover meldete für durchschnittlich 8,42 Stunden Mehrarbeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Juli 2022 insgesamt einen Anspruch auf 54.513 Euro plus Zinsen an.

Die Lehrerin in Teilzeit kommt auf 36.337 Euro plus Zinsen für Überstunden vom 1. Januar 2017 bis 31. Januar 2023. Ansprüche aus den Jahren davor seien verjährt.

Mehrbelastung durch weitere Aufgaben

Weil es keine generelle Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte gibt, erfassten die Kläger die Stunden individuell. Der Rektor hatte sogar an einer Arbeitszeitstudie teilgenommen, die eine generelle Mehrarbeit von Schulleitern neben der Unterrichtsverpflichtung bestätigte.

Als Argumente der steigenden Belastung wurden unter anderem die Einführung der verlässlichen Grundschule, verpflichtende Beratungsgespräche für Viertklässler und die Inklusion in den vergangenen Jahren angegeben.

Beklagte ist das Land Niedersachsen, seit der Erstinstanz dauert der Rechtsstreit knapp acht Jahre.