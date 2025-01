Schulneubau in Lohbrügge brennt

Hamburg (dpa/lno) –

Auf dem Gelände einer Schule in Hamburg ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Ein Neubau auf dem Gelände stehe komplett in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, von der auch umliegende Gebäude betroffen seien. Wind verteile den Rauch zusätzlich.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden etwa über die Warn-App Nina dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 80 Einsatzkräfte im Stadtteil Lohbrügge vor Ort.

Ob der Schulbetrieb am kommenden Tag von dem Brand beeinträchtigt sein werde, sei noch unklar.