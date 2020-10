Schulleitungsverband setzt auf Präsenzunterricht

Hannover (dpa/lni) – Der Schulleitungsverband Niedersachsen will nach den Herbstferien trotz der Corona-Pandemie so lange wie möglich am Präsenzunterricht festhalten. «Wir brauchen so viel Präsenzunterricht wie nur irgend möglich und wir brauchen das so lange wie nur irgend möglich», sagte die Vorsitzende des Verbandes, Andrea Kunkel, der Deutschen Presse-Agentur. Eine Maskenpflicht statt einer Empfehlung ab der fünften Klasse für Schulen in einem Corona-Hotspot hätte aus ihrer Sicht zwar vieles vereinfacht. Bei steigenden Fallzahlen werde aber sicher eine Verpflichtung kommen – «und auch das würden wir mittragen.»

Den Einsatz von Luftreinigungsanlagen in Schulen, wie von der FDP gefordert, bezeichnete sie als «illusorisch». Investitionen in Schule, die in den vergangenen 10 oder 20 Jahren nicht erfolgt seien, könnten nicht innerhalb kürzester Zeit aufgeholt werden.

Schulleitungsverband Niedersachsen

Informationen des Kultusministeriums zum Schulstart nach den Herbstferien