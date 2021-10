Schulleitungsverband erwartet Kultusminister

Grant Hendrik Tonne (SPD) bei einer Pressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Celle (dpa/lni) – Die Herausforderungen und Belastungen an den Schulen in der Corona-Krise sind ein zentrales Thema der Herbsttagung des Schulleitungsverbands Niedersachsen am heutigen Mittwoch. Um 10.00 Uhr wird in Celle Kultusminister Grant Hendrik Tonne erwartet. Der SPD-Politiker will sich nach seiner Rede den Fragen der rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen. Coronabedingt können dieses Mal nicht so viele Lehrkräfte aus der Leitungsebene der niedersächsischen Schulen dabei sein wie bei den Jahrestagungen vor der Pandemie. 2020 war das Jahrestreffen ausgefallen.

Die Publizistin Marina Weisband wird per Livestream einen Vortrag darüber halten, wie Schulen Antisemitismus, Ausgrenzungstendenzen und Verschwörungstheorien begegnen können. Das Thema demokratische Bildung habe den Schulleitungsverband schon vor Corona beschäftigt, sagte Verbandsvorsitzende Andrea Kunkel. Bei der Jahrestagung soll auch ein neuer Vorstand gewählt werden.

