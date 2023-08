Schulleiter fordert Freiräume: Mehr als Manager sehen

Rene Mounajed, steht in einem Flur des SLVN in Celle. Demy Becker/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Der Vorsitzende des Schulleitungsverbands Niedersachsen (SLVN) hat sich für mehr Gestaltungsspielraum an den Schulen ausgesprochen. Angesichts des Personalmangels müsse überprüft werden, «welche Inhalte in den Fächern reduziert werden könnten, um Freiräume zu schaffen», sagte René Mounajed vor einer zweitägigen Schulleitungstagung am Dienstag. Insgesamt sollten «Schulen weniger als Behörden, sondern mehr als Unternehmen und Schulleiter weniger als Behördenleiter, sondern mehr als Manager gesehen werden», sagte Mounajed. Er wünsche sich weniger Bürokratie und mehr Entscheidungsfreiheit, etwa in Form eines Budgets, das die Schulleitungen selbst verwalten können, um Personal einzustellen. Mounajed leitet die Tellkampfschule in Hannover, ein Gymnasium.