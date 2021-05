Schulen und Kitas: Mehr Präsenzunterricht und Betreuung

Während einer Unterrichtsstunde einer zehnten Klasse liegt ein Mund-Nasen-Schutz auf dem Tisch einer Schülerin. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Schulen und Kitas öffnen ab dem heutigen Montag wieder mehr Kindern und Jugendlichen die Türen. Laut Senatsbeschluss kehren die Kindertagesstätten vom erweiterten Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Damit ist eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen in der Woche gewährleistet. An den Schulen können wieder alle Klassenstufen wechselweise in den Präsenzunterricht zurückkehren. 40 Prozent der rund 200 000 Schüler der allgemeinbildenden Schulen mussten bisher ausschließlich zu Hause lernen. Seit Mitte März durften Grund- und Sonderschüler sowie die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen bereits in Gruppen aufgeteilt wechselweise in die Klassenräume zurück. Die Präsenzpflicht bleibt laut Schulbehörde aber aufgehoben.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-621031/3