Schulen und Kitas fahren Betrieb wieder hoch

Eine medizinische Maske liegt auf einem Schulranzen in einem Klassenzimmer.. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach drei Monaten Homeschooling wird der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen heute teilweise wieder hochgefahren. Zunächst sollen Grundschüler und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in halbierter Klassenstärke wieder wechselweise in den Klassenräumen und zu Hause unterrichtet werden. In allen Klassenzimmern herrscht Maskenpflicht. Zudem gelten strenge Lüftungs- und Hygienekonzepte.

Neben den Klassen 1 bis 4 an den Grundschulen sind auch Schüler der Stufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschulen sowie der Klassenstufen 6, 10 und 12 der Gymnasien betroffen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler bleibt es zunächst noch beim digitalen Unterricht. Die Präsenzpflicht bleibt aber aufgehoben, so dass die Eltern oder die volljährigen Schüler selbst über eine Rückkehr in die Klassenzimmer entscheiden können.

Auch die Kitas erweitern ab Montag ihr Betreuungsangebot und wechseln vom erweiterten Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb. Begleitet werden sollen die Öffnungsschritte von einem Testprogramm. 4,7 Millionen Corona-Selbsttests hat die Stadt nach eigenen Angaben beschafft. Diese seien vor allem für Schulen und Kitas vorgesehen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-819136/3