Schulen und Kitas bleiben auch bei 100er-Inzidenz offen

Ein Ersatz-Mundschutz liegt während des Unterrichts auf einem Federmäppchen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Schulen und Kitas bleiben auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Corona-Fällen pro Woche und 100 000 Einwohner geöffnet. «Hamburg hat vorgesorgt mit der Eigen- und Schnellteststrategie, den Unterricht so sicher wie möglich zu machen», begründete Vize-Senatssprecherein Julia Offen am Dienstag die Entscheidung des Senats. Aufgrund des Wechselunterrichts seien nur rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen überhaupt in den Schulen, «so dass wir daran festhalten, dass die Kinder in der Kita und auch in der Schule sein können».

Allerdings würden in anderen Bereichen Lockerungen wieder zurückgenommen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen 100 oder mehr erreichen. Dann werde Hamburg die bei der jüngsten Ministerpräsidentenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbarte Notbremse ziehen, sagte Offen.

Dann müsste der Handel wieder von «click & meet» (Einkauf im Laden nach Terminabsprache) zu «click & collect» (Ware darf am Laden nur abgeholt werden) wechseln und die Kontaktbeschränkungen würden wieder auf eine Person und ein Haushalt zurückgesetzt. Außerdem würden die Lockerungen beim Sport im Freien zurückgenommen und alle Museen, Galerien, Ausstellungshäuser und zoologische und botanische Gärten müssten wieder schließen.

