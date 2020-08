Schulen in Niedersachsen starten in voller Klassenstärke

Jungen und Mädchen melden sich. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Schulen in Niedersachsen starten nach den Sommerferien wieder in voller Klassenstärke. Es werde vom 27. August an einen eingeschränkten Regelbetrieb geben, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Vorrang hat dabei der Pflichtunterricht. Auf einen Mindestabstand im Unterricht wird verzichtet, dafür soll es feste Lerngruppen geben. Eine Maskenpflicht gibt es nur außerhalb der Klassenräume, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Sollte es in einzelnen Städten oder Kreisen einen deutlichen Anstieg der Zahl der Coronakranken geben, muss das zuständige Gesundheitsamt entscheiden, ob der Schulbetrieb wieder eingeschränkt wird.